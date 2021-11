L'albero di Natale ideale per ogni segno zodiacale

La nostra tradizione vuole che l'albero di Natale sia allestito l'8 dicembre, insieme al Presepe, in occasione della ricorrenza dell'Immacolata Concezione. Ma c'è anche chi, per allestire l'albero, preferisce aspettare il 21-22 dicembre, per calarsi nell'atmosfera natalizia a pochi giorni dalla grande data. Esistono però anche i cosiddetti "anticipatori", quelli che già a inizio o metà novembre hanno creato la perfetta scenografia delle feste.

In ogni caso, esiste l'albero di Natale perfetto per ciascuno dei 12 segni dello zodiaco. Li svela l'astrologa Ginny Chiara Viola del blog Una Parola Buona

Ariete

Il suo colore è il rosso, di conseguenza addobberà l'albero di Natale principalmente con questo colore: palline e fiocchetti della tonalità più forte e decisa dello spettro cromatico. Lo realizza a tempo di record, in tutta velocità, come tipico di questo segno, che risolve ogni cosa rapidamente.

Toro

Il segno di Terra più goloso dello zodiaco sostituisce le classiche palline con dolcetti e caramelle, creando un candy tree. Ma, data la tentazione di darsi agli assaggini, potrebbe fare arrivare l'abete spoglio per il 25 dicembre!

Gemelli

Il segno più giovanile ed estroso dello zodiaco pone al centro del soggiorno un mega albero di Natale multicolor, possibilmente dotato di palline che suonano tutte le hit delle feste.

Cancro

Romantico e nostalgico, il segno d'Acqua governato dalla Luna recupera l'albero di Natale dell'infanzia e lo decora secondo la tradizione familiare.

Leone

Il segno più esplosivo dello zodiaco cede alla megalomania e per Natale emula l'albero della Casa Bianca. Un albero vero, di dimensioni XXL, con tante lucine abbaglianti e preziose decorazioni dorate.

Vergine

Segno di Terra rigoroso e iper ordinato, decora l'albero di Natale nel segno del minimalismo e del monocolor, con poche e selezionatissime palline argentate o bianche.

Bilancia

Il segno dell'armonia e dell'equilibrio desidera che il suo albero di Natale sia perfettamente coordinato al resto della scenografia domestica, per questo si impegna in un progetto cromatico coerente.

Scorpione

Decisamente un segno che non ama né l'albero di Natale né il buonismo tipico delle feste. Addirittura prova a inserire un tocco di nero, per renderlo il più possibile rock and roll.

Sagittario

Amante dell'esplorazione e del viaggio in luoghi lontani, porterà un tocco di Tropici nel salotto. Quindi opta per una palma esotica addobbata con tante luci e palline dai colori vivaci.

Capricorno

Tradizionalista, non esulta per gli addobbi natalizi. Sceglie un albero mini size, che decora in maniera classica, senza lasciarsi tentare dalle mode del momento, né dai colori troppo squillanti.

Acquario

Segno innovatore amante della tecnologia, non può che puntare su un albero di Natale hi-tech, con meccanismi segreti per cambiare colore, accendere e spegnere le lucine, far partire le varie musichette.

Pesci

Il segno d'Acqua, sognatore ed emotivo, cosparge di neve finta l'albero di Natale e magari tutta la casa, aggiungendo un ricco corredo di piccoli elfi, pupazzetti di renne, cervi e scoiattoli.

