Sting, buon compleanno!

Tanti auguri Sting! Il celebre musicista (vero nome Gordon Matthew Thomas Sumner) è nato a Wallsend, nella periferia a nord di Newcastle, il 2 ottobre 1951 e festeggia oggi 70 meravigliosi anni.

Il 2021 è stato davvero ricco di soddisfazioni per l'artista, che ha appena pubblicato il nuovo singolo, "Rushing Water", tratto dall'album "The Bridge", in arrivo il 19 novembre.

A Londra va anche in scena il musical ispirato alla celebre canzone dei Police "Message In A Bottle". Sting quest'anno ha anche recitato nel film "Kaamelott", tratto da una fortunata serie televisiva francese e da poco uscito con grande successo in Francia e apparirà nella nuova serie tv in arrivo intitolata "Only Murders in the Building", una produzione che mixa commedia e investigazioni.

Oltre alle soddisfazioni artistiche, ci sono state pure quelle... enologiche. Sting produce infatti vini d'eccellenza nella sua tenuta in Toscana, il Palagio. Già negli anni scorsi un vino bianco prodotto dall'artista e non a caso amorevolmente battezzato "Roxanne" si è classificato al primo posto nella competizione dedicata ai bianchi dall'esperto Mark Oldman. Adesso è stata la volta della vittoria di un suo rosso, il "Sister Moon", che si è aggiudicato il primo posto nella lista della "Celebrity War of the Luxury Red Wines".

Nel corso della sua carriera, con i Police poi da solista, ha vinto 17 Grammy Award, 3 BRIT Award e un Golden Globe, vendendo oltre 100 milioni di dischi.

Sting è stato anche candidato per ben 4 volte all'Oscar per la miglior canzone (i film erano "Le follie dell'imperatore","Kate & Leopold", "Ritorno a Cold Mountain" e "Jim: The James Foley Story").

(Foto Getty Images)