Harry Styles, il suo grande amore per l'Italia e un viaggio segreto

Harry Styles ha davvero un debole per l'Italia. L'artista è davvero innamorato del nostro paese e lo dimostra ogni volta che può.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harry Styles Italia. (@hsupdatesitalia)

Negli ultimi giorni è stato anche visto, con la compagna Olivia Wilde, a Civita di Bagnoregio, la bellissima cittadina in provincia di Viterbo, dove si dice che abbia persino acquistato una casa.

E non è tutto: pare proprio che Harry sia stato in viaggio in segreto nel nostro paese. Lo ha raccontato l'artista stesso, durante un'intervista con Zane Lowe: “È stato come un viaggio a tempo indeterminato. Ho guidato fin lì con un amico. Lui, dopo un paio di giorni, è tornato indietro in aereo, io sono rimasto per un paio di settimane, da solo. Andavo in giro, prendevo un caffè, mi sedevo. Penso di essermi rilassato molto, mi sentivo come se nessuno sapesse dove mi trovavo. Mi sentivo un essere umano. Infine, ho guidato per tutto il viaggio di ritorno, non c’era nessuno con me. Io amo guidare”.

Ottimo. Ma rimane una curiosità: davvero è stato possibile che nessuno lo abbia riconosciuto e fotografato?

(foto Getty Images)