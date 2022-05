5 maggio 1988: nasce Adele

Adele Laurie Blue Adkins è nata a Londra il 5 maggio 1988 e si è rivelata una delle più amate interpreti contemporanee, grazie ad album come "19", "21", "25", "30" e hit come "Chasing Pavements", "Rollin In The Deep", "Someone Like You", "Hello", "Skyfall".

Oggi è amata da un vasto pubblico internazionale. E anche George Michael era un suo grande fan. Lo ha rivelato al magazine The Sun, David Austin, amico di George e regista del documentario dedicato al grande artista "Freedom Uncut". Austin ha rivelato che, se a George Michael fosse stato chiesto con chi realizzare un duetto, sarebbe stata “probabilmente Adele. Amava Adele, in realtà. Canterebbe insieme a lei”.

Adele stessa è una grande fan di Michael: nel 2018 per una festa in maschera si è travestita da George Michael e in occasione dei Grammy del 2017 ha eseguito "Fastlove", brano di George del 1990. Adele ha dichiarato:“Il primo artista di cui sono stata fan è stato George Michael” e, circa "Fastlove": “Ho sentito tutta la vulnerabilità racchiusa in quella canzone... Nonostante la stampa britannica gli abbia causato molti problemi, lui è rimasto sempre fedele a se stesso”.

(Foto Getty Images)