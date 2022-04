Sting: ecco perché l'artista si fa chiamare così

Tutti danno che Sting è nato a Wallsend, nel nord dell'Inghilterra, il 2 ottobre 1951 con il nome di Gordon Matthew Thomas Sumner. Sting è "soltanto" il suo celebre nome d'arte. Un soprannome davvero efficace. Ma... come nacque?

A raccontarlo è stato lo stesso Sting, durante un'intervista al quotidiano Daily Star. Agli inizi della sua carriera, il giovane artista suonava in una jazz band locale, i Phoenix Jazzmen. Il frontman della band, il trombettista Gordon Solomon, "mi fece cantare una canzone orribile. Quindi, in segno di protesta iniziai a indossare una maglietta nera e gialla. Lui iniziò a chiamarmi Sting per scherzo". La maglia a righe orizzontali nere e gialle, infatti, lo faceva somigliare a un'ape. Da qui nacque il soprannome Sting (che vuol dire appunto pungiglione).

Il soprannome piacque moltissimo all'artista, che ancora oggi ricorda quanto sia grato a quel trombettista perché "quando devi firmare qualcosa, è breve!". E pensando a tutti gli autografi firmati da Sting nella sua carriera, come dargli torto?

(Foto Getty Images)