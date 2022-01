Celine Dion pubblica una foto davvero privata per festeggiare il figlio

Celine Dion sta affrontando un periodo difficile: l'artista a malincuore ha dovuto rimandare il suo tour nel Nord degli Stati Uniti per problemi fisici e sta lottando per ritornare in perfetta forma fisica e riprendere la tournée.

Per fortuna, Celine sa che a darle forza è la sua famiglia. Ed eccola così pubblicare una foto davvero personale e molto commovente, per festeggiare il compleanno del figlio René-Charles, che ha compiuto 21 anni. L'immagine è quella della nascita del ragazzo.

Celine scrive: "René-Charles, sono già passati 21 anni di sogni. Noi ti abbiamo dato la vita... grazie davvero per averci dato il meraviglioso regalo di diventare tuoi genitori. Da quel giorno, continuo a prosperare mentre ti guardo crescere. La tua intelligenza, la tua generosità, il tuo coraggio, la tua magnifica sensibilità non smettono mai di farmi commuovere. Ti abbiamo guidato dai nostri sogni, tenendoti la mano. Continua a esplorare e, soprattutto, ascolta il tuo cuore sapendo che sei sempre sostenuto dal nostro amore, così che ora i tuoi sogni possano diventare realtà. Buon compleanno René-Charles! Divertiti mio caro... Ti adoriamo! T.V.E.C. – Papà, mamma, Nelson e Eddy xx…".

(Foto Getty Images)