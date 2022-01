Il 2022 si apre con un meraviglioso regalo che Radio Monte Carlo dedica a tutti gli appassionati della grande musica. Dal 7 gennaio infatti è on line la nostra nuova web radio, battezzata Radio Monte Carlo Jazz.

Un'emittente on line che offre il meglio di un genere musicale affascinante, sospeso tra classicità e innovazione, genio e sperimentazione, standard ormai diventati immortali e nuove intriganti proposte sonore.

Radio Monte Carlo Jazz vi fa ascoltare una miscela musicale accuratamente selezionata dai suoi esperti sound designer, per raccontarvi la storia e la gloria di un suono che tocca nel profondo, capace di dolcezze irresistibili e sonorità travolgenti, ritmi sincopati e jam session leggendarie.

Un viaggio musicale che vede come compagni di emozioni ed esperienze sonore artisti del calibro di Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Nina Simone, George Benson. Non mancano poi i contributi legati alla contemporaneità, da Michael Bublé a Jamie Cullum, passando per lo straordinario talento di Gregory Porter e gli incantevoli duetti tra Tony Bennett e Lady Gaga.

Le canzoni? Solo per citarne alcune, si va da "Birdland" a "My Baby Just Cares For Me", da "Aguas de março" a "Puttin On The Ritz", da "The Lady Is a Tramp" a "Cheek To Cheek". Pura magia sonora. Per un ascolto davvero...di gran classe.