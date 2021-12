Coldplay: ultimo album nel 2023

Le ultime dichiarazioni del frontman dei Coldplay Chris Martin lasciano i fan senza fiato: "Il nostro ultimo disco uscirà nel 2025 e dopo credo che faremo solo tour".

La rivelazione è stata fatta nel corso di una intervista con l'inglese BBC Radio 2. Undici mesi fa lo stesso Martin aveva detto che il progetto iniziale è sempre stato quello di fare 12 dischi con il gruppo e poi chiudere le fasi di registrazione.

Facendo qualche conto, nel 2021 è uscito il loro ultimo disco " Music of the Spheres", album numero 9 della loro discografia, quindi ne mancano all'appello ben tre.

L'esordio dei Coldplay nel luglio del 2000 con "Parachutes" fu esorbitante. Raggiunsero la fama mondiale con il singolo "Yellow". Di certo non si scioglieranno, sono ancora troppo giovani per farlo. Ma probabilmente smetteranno di entrare in studio per registrare e pubblicare nuovi dischi. Potrebbero però cambiare idea. Capita spesso agli artisti e non solo. Il tempo ci dirà. Intanto le radio italiane hanno incoronato la band britannica: la loro "Higher Power" è stato il brano più trasmesso di questo 2021.

(Foto Getty Images)