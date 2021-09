Phil Collins e quella sua amara rivelazione: reggo a malapena la bacchetta

Phil Collins ha fatto qualcosa di inusuale: ha rotto il suo abituale riserbo e ha parlato delle sue condizioni di salute.

Il musicista britannico ha concesso infatti un'intervista al programma BBC Breakfast e ha accettato di parlare della sua salute. Nel 2007 Collins iniziò a soffrire di un grave problema ai nervi, dopo una lesione spinale che aveva danneggiato le vertebre poste nella parte superiore del collo. Via via, per l'artista è diventato oltremodo difficile e doloroso suonare la batteria.

Durante l'intervista, a Collins è stato chiesto se potrà mai tornare a suonare su un palco, e il musicista ha dato questa risposta: «Sono un po' fisicamente usurato, il che è molto frustrante perché mi piacerebbe suonare insieme a mio figlio. Mi piacerebbe molto ma, voglio dire, riesco a malapena a tenere una bacchetta con questa mano, quindi ci sono alcuni impedimenti fisici».

Sarà infatti il figlio di Phil, NIcholas, eccellente batterista, a suonare sul palco nel tour in arrivo, che vede Collins nuovamente con i Genesis.

Ma Phil Colins ha dimostrato tutta la sua tempra, il suo ottimismo e il suo grande amore per la musica, accettando di partecipare al tour come cantante. Sarà dunque una grande gioia rivederlo sul palco, anche se purtroppo nessuna data della tournée (che partirà in autunno) è programmata in Italia.

Circa l'abilità alla batteria del figlio, Collins aveva dichiarato: «Suona un po' come me quando vuole. Sono una delle sue tante influenze, essendo suo padre. Suona come me e ha un po' il mio stesso atteggiamento, quindi è un buon inizio». Davvero, buon sangue non mente...

(Foto Getty Images)