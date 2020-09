Brigitte Bardot: icona di stile e personalità

Brigitte Bardot, una donna che non ha bisogno di presentazioni, un'icona di stile ed eleganza. Un'artista dalla grande personalità che ha saputo rivoluzionare il concetto stesso di bellezza, più consapevole e spregiudicato. È stata lei a scandalizzare gli Usa e ha mostrato a tutti che portare un bikini al mare era simbolo di estrema libertà e autoderminazione. Ultimo, ma non per importanza, Brigitte è stata una delle poche dive - forse l'unica - ad invecchiare senza vergognarsi, a mostrare il suo fascino senza tempo nonostante gli anni. Oggi, a 86 anni, B.B resta una delle donne più belle al mondo.

L’anti-cliché per eccellenza, Brigitte si è ritirata dalle scene a soli 39 anni, ma ha continuato a parlare di sé, anche grazie alle sue battaglie animaliste. Da piccola inizia a frequentare un corso di danza ed è qui che capisce cosa veramente le interessa nella vita. Di una bellezza disarmante, l'attrice inizia a lavorare a soli 15 anni per il magazine Elle, ma è quando incontra il regista Marc Allégret che la sua vita cambia radicalmente. Nella sua carriera ha girato oltre 50 film.

Roger Vadim fu il suo primo amore e il suo primo matrimonio. Dopo la fine del loro amore, conobbe Jacques Charrier e nacque il suo primo e unico figlio, Nicolas Charrier-Bardot, con il quale ebbe - soprattutto durante i primi anni - un rapporto difficile. Poi sposa il playboy tedesco Gunther Sachs e per ultimo Bernard d’Ormale, al suo fianco ancora oggi. Una vita amorosa complessa e piena: si vocifera che ha avuto oltre 100 amanti.

Per festeggiare il suo compleanno, ecco 5 curiosità che forse non sai su di lei.

È stata la prima donna a indossare un paio di pantaloni all'Eliseo. Solo il nonno credeva in lei quando aveva espresso il desiderio di fare l'attrice. È conosciuta come la risposta europea a Marilyn Monroe. Serge Gainsbourg scrisse per lei "Je t’aime… moi non plus". Oggi vive in un eremo e si dedica alla tutela dei diritti degli animali.