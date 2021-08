Roland Orzabal buon compleanno

Roland Orzabal (nome per intero Roland Jaime Orzabal de la Quintana) è nato a Portsmouth il 22 agosto 1961.

Con Curt Smith ha dato vita a una delle band più amate degli Anni Ottanta, i Tears For Fears. Il debutto è nel 1983 con l'album "The Hurting". Verranno dopo "Songs from the Big Chair" (che contiene le hit "Shout") e "The Seeds of Love". Smith a questo punto lascia la band e Orzabal si dedica a una ricerca sonora più sofisticata, che darà vita a dischi come "Elemental", Raoul and the Kungs of Spain (1995) passano pressoché inosservati. Orzabal pubblica nel 1996 un disco di rarità.