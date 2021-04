Dotan e la sua canzone per darci speranza

Vi ha conquistai con "Numb", canzone che è diventata una hit amatissima dal pubblico. Adesso Dotan, il musicista, poli-strumentista e produttore discografico israeliano naturalizzato olandese, è di ritorno con un nuovo brano, intitolato "Mercy". Una canzone che vuole donare un raggio di speranza e di gioia a tutti gli ascoltatori.

«Ho scritto Mercy l'anno scorso durante il primo blocco a Los Angeles. È arrivato mentre stavo semplicemente canticchiando una melodia ripetevo la parola Mercy a me stesso. Probabilmente, ero ispirato dallo stato del mondo in quel preciso momento». Dotan ha raccontato così la sua nuova canzone, appena pubblicata. E anche: «Tutto quello che voglio fare con la mia musica è connettermi, fare sentire le persone al sicuro, farle sentire come se non fossero sole quando si tratta dei loro viaggi / emozioni. Divento sempre molto ansioso prima di un rilascio ma sentire l’amore e il supporto di tutti voi, fa immediatamente sparire tutta l’ansia».

L'artista ha continuato: «Sto cercando di scrivere quanta più musica possibile, mantenere vivo il flusso creativo e essere rispettoso delle regole. Per me suonare dal vivo e condividere quell'esperienza con il pubblico è ciò per cui vivo, quindi mi sento decisamente come se fossi incompleto. Ma ho buone speranze e non vedo l'ora di tornare sul palco!».

Dotan ha già collezionato con la sua musica 10 dischi d’oro e oltre 100 milioni di streaming globali.

