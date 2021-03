St Germain ospite di Monte Carlo Nights

Giovedì 11 marzo dale 22.00 ascolta Monte Carlo Nights. Ospite di Nick The Nightfly è St Germain, il noto artista francese (vero nome Ludovic Navarre) che parlerà dell'edizione speciale del suo album "Tourist".

Il disco, pubblicato il 18 aprile 2000, ha venduto 4 milioni di copie in tutto il mondo e adesso arriva in una versione speciale per celebrare i suoi 40 anni: "Tourist 20th Anniversary Travel Version". Un disco amatissimo, che St Germain ha presentato in oltre 280 live show internazionali e che si è aggiudicato il primo posto tra i Billboard Contemporary Jazz Album nel 2001 e 3 premi Victoires de la Musique (equivalente dei Grammy in Francia) nelle categorie Jazz Discovery of the Year, Live Discoverye Best Electronic Album.

St Germain ha invitato a partecipare al progetto producer, DJ e remixer dal Regno Unito, Sudafrica, USA, Riunione e Francia, tutti con diverse ispirazioni musicali, dalla Deep House all’Afro House e Chicago House. L'artista ha anche dichiarato: «Vorrei ringraziare tutte le persone alle quali ho chiesto di viaggiare attraverso la loro traccia preferita dell’album “Tourist’».

Ecco la tracklist:

1. ROSE ROUGE > ATJAZZ GALAXY AART REMIX > 07:46

2. SURE THING > OSUNLADE YORUBA SOUL MIX > 06:53

3. ROSE ROUGE > TERRY LAIRD NU MALOYA FUSION MIX > 07:13

4. ROSE ROUGE > RON TRENT JAZZFUNKSUITE FOR MUSICANDPOWER REMIX >10:26

5. SO FLUTE > ST GERMAIN L. NAVARRE 2020 AMAPIANO VERSION> 03:44

6. SURE THING > BLACK MOTION ANNIVERSARY MIX > 06:47

7. ROSE ROUGE > JOVONN OLDSKOOL 90S REMIX > 07:29

8. SURE THING > JULLIAN GOMES REMIX > 07:09

9. ROSE ROUGE > NIGHTMARES ON WAX RERUB > 07:16

10. WHAT YOU THINK ABOUT > TRAUMER RE-JAMMED REMIX > 06:43

11. SURE THING > DJ DEEP REMIX > 06:26