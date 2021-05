Hey Jude: la vera storia

"Hey Jude" è tra le canzoni più amate e più note dei Beatles. Pubblicata nel 1968, è stata al primo posto nelle classifiche di innumerevoli paesi e ormai è un vero e proprio classico.

Fu accreditata con i nomi Lennon-McCartney, ma fu John Lennon stesso, già nel 1980 a rivelare come la canzone, tanto bella, non fosse stata scritta affatto da lui. Venne poi la rivelazione: era stato Paul McCartney a scriverla, come fosse una lettera affettuosa destinata al primo figlio di John, Julian, che Lennon aveva avuto dalla moglie Cynthia.

Paul era come un secondo padre per il piccolo Julian. Una volta cresciuto, Julian aveva dichiarato al magazine Mojo, nel 2002: «Paul e io stavamo molto insieme. Molto più di quanto mio padre stesse con me. Eravamo molto uniti e ci sono più foto di me e Paul che giochiamo insieme che di me con papà».

Così, nell'estate del 1968, quando John lasciò Cynthia e Julian per Yoko Ono, Paul volle recarsi a Weybridge, dove viveva la famiglia Lennon, e portar loro un po' di conforto. Paul ha ricordato che guidava la sua Aston Martin e pensava a cosa dire a Cynthia e Julian: «volevo dir loro che tutto sarebbe andato bene», ha ricordato Paul «volevo incoraggiarli e vedere come stavano. Dovevo guidare per un'ora. Ho spento la radio e ho iniziato a cantare: ‘Hey Jules – don’t make it bad, take a sad song, and make it better…’. Voleva essere un messaggio positivo per Julian, come a dirgli: so che i tuoi genitori stanno divorziando, so che sei infelice, ma le cose poi andranno meglio... Ho poi cambiato Jules in Jude, mi piaceva questo nome».

Nel luglio del 1968 Paul fece ascoltare la canzone a John Lennon: «l'avevo ultimata ed ero nella stanza della musica al piano di sopra quando John e Yoko vennero a farmi visita. Erano dietro la mia spalla destra quando cantai loro la canzone e improvvisai un verso "il movimento di cui hai bisogno è sopra la tua spalla", ma mi bloccai dicendo: è un verso troppo scadente. Ma John mi disse di non farlo, che era il verso migliore del testo. Questa fu la sua collaborazione alla canzone... e adesso la amo di più per questo... e amo queste parole, ora... E quando la canto, quando penso a John, quando mi ascolto cantare questo verso, mi emoziono sempre moltissimo».

John Lennon, in una celebre intervista a David Sheff, spiegò: «Paul mi disse che la canzone era per Julian, mio figlio. sapeva che mi stavo separando da Cynthia e lasciando Julian, così guidò verso casa loro, per salutare Julian. Era come un zio per lui. Paul era sempre affettuoso coni bambini. E nacque "Hey Jude". Ma io ho sempre sentito che era una canzone rivolta a me... le parole "esci e prendila" erano come un invito del suo subconscio, come se Paul mi dicesse "vai per la tua strada, lasciami"».

Sarà stato davvero così? Paul avrebbe inconsciamente scritto questa canzone per approvare la nuova strada di John? Chi lo sa... Il manoscritto della canzone intanto è stato venduto all'asta per 910.000 dollari ed "Hey Jude" è diventata una delle canzoni più amate, più calde e più grandi della musica pop. perché è davvero ricolma d'amore e speranza.

