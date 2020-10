Ed Sheeran dal cuore d'oro: colazione gratis al suo ristorante per i bimbi bisognosi di Londra

Se c'è un artista che si è sempre distinto per bontà, questo è certamente Ed Sheeran. Il cantante da sempre è in prima linea per aiutare i più deboli e, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, non si è tirato indietro con le sue attività benefiche. Ultima in ordine di tempo è una iniziativa alla quale ha partecipato cogliendo l'appello di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United: dare un pasto gratis ai bimbi poveri, durante le vacanze di metà semestre.

In Inghilterra in questo periodo c'è uno stop delle scuole e il governo non fornisce alle famiglie più bisognose la possibilità di avere cibo in maniera gratuita. È per questo motivo che il calciatore ha lanciato una petizione, al quale ha prontamente risposto il cantante. Questo è quello che si legge nell'appello: "Il governo dovrebbe sostenere i bambini vulnerabili e #endchildfoodpoverty implementando tre raccomandazioni della National Food Strategy per espandere l’accesso ai pasti scolastici gratuiti, fornire pasti e attività durante le vacanze a fermare la fame".

Ed ha offerto una colazione gratis nel suo ristorante di Londra a tutti i piccoli bisognosi: "In questi tempi difficili, Bertie vuole offrire a chiunque abbia normalmente diritto a un pasto scolastico gratuito o che stia lottando in questi tempi strani una colazione calda. Fai un salto dalle 9:00 alle 11:00 di domani o dalle 8:00 alle 11:00 per il resto della settimana e offriremo una colazione calda, frutta e una bevanda calda o fredda ai bambini, senza fare domande. O da mangiare o da asporto. Siamo con te, siamo dietro di te e ti vogliamo bene! Spargi la voce". Qui l'annuncio.

Ed dal cuore d'oro.