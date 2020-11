6 incredibili curiosità su Scarlett Johansson

Scarlett Ingrid Johansson è nata a New York il 22 novembre 1984. Il padre, Karsten, è un architetto di New York. I suoi genitori sono separati da quando Scarlett aveva 13 anni.

L'attrice ha esordito da bambina nel 1994 in "Genitori cercasi" e ha conquistato il pubblico con "L'uomo che sussurrava ai cavalli" (1998), al fianco di Robert Redford. Grazie ai suoi ruoli nei film "La ragazza con l'orecchino di perla" (2003), "Lost in Translation" (2003), "Una canzone per Bobby Long" (2004), "Match Point" (2005), "Storia di un matrimonio" (2019) e "Jojo Rabbit" (2019) si è aggiudicata cinque candidature ai Golden Globe, quattro al Premio BAFTA e due al Premio Oscar. Per "Lost in Translation" si è aggiudicata il BAFTA alla migliore attrice protagonista.

Ecco 6 curiosità sul suo conto

1- Ha un fratello gemello, Hunter. Scarlett è, di ben tre minuti, la sorella maggiore.

2 - E' una grande amante del jazz, adora Miles Davis, Nina Simone, Duke Ellington e Chet Baker. Nel 2008 ha pubblicato il suo album di debutto "Anywhere I Lay My Head", con diverse cover di Tom Waits. Nel 2013 ha conquistato la Nomination agli Oscar per la miglior canzone originale con "Before My Time", dalla colonna sonora del documentario "Chasing Ice". Ha anche interpretato "Summertime" nell'album "Unexpected Dreams", inciso con vari artisti di Hollywood.

3- È stata scelta tra 150 attrici per il ruolo da protagonista nel film "La ragazza con l'orecchino di perla".

4- Alla guida della sua auto si è tanto distratta guardando la sua immagine in un cartellone pubblicitario da aver rischiato un incidente.

5 - Le è stato negato il ruolo di Lisbeth Salander nel film "The Girl with the Dragoon Tattoo" (dal celebre romanzo "Uomini che Odiano le Donne" perché troppo bella per quella parte.

6- l'artista Francesco Clemente l’ha raffigurata come La regina di spade nel suo mazzo di tarocchi dipinti a mano.