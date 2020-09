Sade: una sorpresa per i fan!

Una bella notizia per tutti i fan di Sade: il 9 ottobre arriva il cofanetto "This Far", uno speciale boxset che contiene le versioni rimasterizzate di tutti gli album in studio dell'artista, realizzate in vinile nero da 180 grammi.

Un vero pezzo da collezione, che include album molto amati e rimasti nel cuore di tutti: "Diamond Life" (1984), "Promise" (1985), "Stronger Than Pride" (1988), "Love Deluxe" (1992), "Lovers Rock" (2000) e "Soldier Of Love" (2010).

Sade stessa e la sua band (Stuart Matthewman al sassofono/chitarra, Andrew Hale alle tastiere e Paul Spencer Denman al basso) hanno partecipato al processo di rimasterizzazione agli Abbey Road Studios con il celebre ingegnere del mastering, Miles Showell, e al co-produttore della band Mike Pela. Ne è risultato un audio eccezionalmente pulito e dettagliato e al tempo stesso fedele al suono voluto dalla band originariamente.

Un grande tributo al talento di un'artista amatissima, che ha venduto ben 60 milioni di copie in tutto il mondo ed è sempre nel cuore di molti grazie a singoli come "Your Love Is King", "Smooth Operator" e "By Your Side". Nella speranza che prima o poi Sade ci regali anche qualche nuovo brano, nel segno del suo meraviglioso, inconfondibile stile.