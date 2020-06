Paris Jackson sulle orme del padre Michael

Paris Jackson ha deciso di seguire il percorso del celebre padre Michael e ha pubblicato il suo nuovo progetto musicale. La band, che ha formato con Gabriel Glenn, si chiama Soundflowers.

Il loro primo ep ufficiale è uscito il 23 giugno ed è stato lanciato dalla canzone "Your Look (Glorious)".

Musicalmente, Paris non segue però lo stile del padre. Le canzoni sono infatti più indie-folk, ma è naturale che la ragazza, 22 anni, cerchi una sua via personale. Il disco contiene anche una canzone nota, "Geronimo", che Paris ha scritto a 15 anni, «ispirata dalla perdita, dal dolore e dal bisogno di lasciar andare».

Paris Jackson ha presentato il disco con queste parole: «Un sacco della nostra musica, alcune delle canzoni di questo EP e alcune delle canzoni che devono ancora uscire parlano di dolore. Sono sicura che a molti arriveranno come tristi, e va bene così. Ma la mia speranza è che possano portare un po' di conforto a coloro che si sentivano un po' come me quando le ho scritte, soprattutto "Geronimo'". Spero che gli ascoltatori che si trovano in sintonia con le parole che sappiano che non sono sole e che andrà meglio».

(Foto Getty Images)