E c'è chi gioca al FantaSanremo!

E' il momento del 72esimo Festival di Sanremo e c’è anche un modo alternativo per guardarlo… giocando! La kermesse dedicata alla canzone italiana è diventata un FantaSanremo, esattamente come accade da decenni con il FantaCalcio.

Dall’1 al 5 febbraio, anche gli spettatori, magari gruppi di amici, veri o virtuali, possono creare le proprie squadre formate dagli artisti in gara che, a suon di bonus e malus, andranno a comporre una classifica dalla quale poi, a fine Festival, verrà stabilito il team vincente.

Su www.fantasanremo.com si sono iscritte oltre quattrocentosessantamilaquattrocento squadre pronte a sfidarsi. Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi (chiamati così in onore del più iconico dei conduttori del Festival) per acquistare 5 degli artisti in gara, dei quali uno sarà nominato capitano.

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà conteggiato).

Nel caso in cui un artista in gara dovesse risultare positivo o in quarantena sarà utilizzata un'esibizione pre-registrata (vedi Irama Sanremo 2021). In questo caso verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi sulla registrazione.

Buona visione… e che vinca il migliore!

(foto Getty Images)