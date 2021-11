Domenica si parla di impegno umanitario

Ultimamente è sempre più importante, potremmo dire urgente, parlare di empatia, solidarietà, resilienza e gentilezza.

E questa domenica lo faremo con un ragazzo che ha sposato questi valori e li porta in giro per il mondo.

Sarà con noi infatti Nicolò Govoni cremonese, giovanissimo fondatore e Ceo di Still I Rise, la onlus impegnata a sostenere la formazione di bambini profughi con scuole aperte nell’isola di Samos in Grecia, in Siria, Turchia e Kenya e che quest’anno riceverà il Torrone d’Oro proprio per il suo impegno.

Nicolò ha scritto un libro toccante dal titolo "Fortuna" e pubblicato da Rizzoli e ci racconta una storia, quella di Hans, Juji e Nonna che sembra una storia distopica, ma che non lo è per niente, perché ci racconta cosa sono i campi profughi.

Un libro che ci fa sentire privilegiati, perché come scrive Govoni, è una Fortuna essere nati in questa parte del mondo.

A domenica quindi con Il Segnalibro, alle 12.00, con un libro da leggere e tenere nel cuore.