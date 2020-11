Dal romanzo più lungo al testo più costoso: alcune curiosità sul mondo dei libri

Oltre a migliorare la propria cultura generale, un buon romanzo può offrire nuovi spunti per trascorrere giornate che, mai come in questo periodo, sembrano interminabili. Può fare da sfondo a un pomeriggio uggioso, accompagnare le nostre serate e allietarci i weekend. Ma ci siamo mai chiesti quale sia il romanzo più lungo mai scritto? E quale, invece, quello più corto? E il più costoso?

Il romanzo più lungo mai scritto si intitola “The story of the Vivian girls”: conta ben sedicimila pagine ed è stato scritto in sette anni da Henry Darger. La storia è incentrata sulle avventure delle figlie di Robert Vivian, sette sorelle principesse della nazione cristiana di Abbiennia, che partecipano ad una eroica ribellione contro un regime di sfruttamento schiavistico dei bambini imposto dai "Glandeliniani”.

A contendere il primato all’autore statunitense, scomparso nel 1973 all’indomani del suo ottantunesimo compleanno, sono “Alla ricerca del tempo” di Marcel Proust (pubblicato in sette volumi tra il 1913 e il 1927) e “Artaméne” dei fratelli Madaleine e Georges de Scudèry. Quest’ultimo, realizzato tra il 1649 e il 1653, è composto da dieci volumi e mette insieme oltre due milioni di parole.

Se non si ha tempo, voglia e pazienza per questa maratona letteraria, allora si può ripiegare su “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” del guatemalteco Augusto Monterroso, considerato il racconto più breve di sempre. Oppure su un grande classico come "Racconto di due città" di Charles Dickens, che con oltre duecento milioni di copie vendute rappresenta il romanzo più venduto della storia.

Il libro più piccolo è invece un’edizione della Bibbia realizzata dagli scienziati israelinai dell’Istituto di Tecnologia di Haifa: le sue trecentomila parole occupano una superficie di appena 0,5 millimetri.

Da un eccesso all’altro: il più costoso vale ben 153 milioni di euro e conta appena 13 pagine. L’autore, Tomas Alexander Hartmann, giustifica la spesa (pari a 11,7 milioni di euro per ogni pagina) asserendo che in appena trecento frasi sono contenute le risposte alle tre domande più importanti dell’intera umanità: da dove veniamo? Dove andiamo? Qual è il nostro scopo?

Basta la copertina in oro massiccio per giustificare una spesa simile? La risposta resta finora inevasa, essendo il libro invenduto. Quello pagato di più fino ad oggi è invece la prima edizione del libro illustrato “The Birds of America”, scritto da John James Audubon. Le 452 illustrazioni di volatili americani presenti, e stampate sui fogli più grandi disponibili all’epoca per rispondere alla necessità di disegnare gli uccelli a grandezza naturale, sono valse all’autore 7,3 milioni di sterline, cifra pagata da un’acquirente a Londra nel 2010.

