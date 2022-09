Johnny Depp avrebbe una nuova fidanzata. Che lo ha difeso in tribunale

Johnny Depp sembra proprio avere un debole per le avvocatesse. Galeotto è sempre il tribunale, che sappiamo quanto abbia dovuto frequentare per il processo contro la ex moglie Amber Heard. Dopo le voci, lo scorso giugno, di una presunta liaison con Camille Vasquez, tra i membri del pool che lo hanno difeso, smentita da entrambi a stretto giro, arriva la notizia di una frequentazione importante del Pirata dei Caraibi con Joelle Rich.

Si tratta della legale che ha scelto per un'altra causa, quella contro il The Sun. Una fonte vicina alla futura coppia, riportata da diversi magazine a stelle e strisce, conferma tutto. Non solo, svela anche dei dettagli. "La chimica che c'è tra loro è alle stelle. È una cosa seria". Tra i due sarebbe cominciato tutto in maniera molto discreta. Dopo le udienze, qualche incontro in hotel, da amanti, poi la decisione di lei di lasciare il marito per frequentare con più libertà Depp.

Il divorzio della signora Rich, che ha due figli, non è stato ancora formalizzato, ma con il compagno è finita ufficialmente. Non vivono più sotto lo stesso tetto. Sarà la donna giusta per il tenebroso attore e regista? Di certo ha ritrovato la serenità per lavorare. Nel 2023 co-produrrà, insieme a Barry Navidi e ad Al Pacino, un film sul pittore del Novecento Modigliani. Al momento non è dato sapere se ne vestirà anche i panni.

(Foto Getty Images)