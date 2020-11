Brad Pitt, divo dal cuore d'oro. Distribuisce cibo in incognito nelle zone disagiate di Los Angeles

Una consegna decisamente speciale. Non accade certo tutti i giorni che a distribuire frutta, verdura e altri generi alimentari sia un premio Oscar. Complice la tenuta anti-Covid, con mascherina e guanti d’ordinanza, ci è voluto però un po’ prima di capire che il benefattore fosse una delle star hollywoodiane più amate. Il volontario in incognito che si aggirava per un quartiere disagiato di Los Angeles e che a qualcuno aveva ricordato Brad Pitt, era infatti proprio il vincitore dell’ambita statuetta con “C’era una volta a… Hollywood”.

New pics of Brad Pitt in Watts, LA (last week) pic.twitter.com/yG4hzSF2aB — Brad Pitt Online (@pitt_online) November 17, 2020

Il 56enne attore e produttore cinematografico ha trascorso una giornata intera a consegnare la spesa alle famiglie meno abbienti. Una missione che ha condotto anche una volta riconosciuto e sorpreso dai paparazzi, che hanno immortalato la scena dopo aver avuto la certezza che si trattasse proprio dell’ex marito di Jennifer Aniston e Angelina Jolie. Stando a quanto riferito da alcuni media statunitensi, Pitt si sarebbe fermato soltanto raramente e per scambiare qualche chiacchiera con gli altri volontari presenti in loco.

Non è la prima volta che il produttore di The Departed corre in aiuto dei più bisognosi. Il tutto sempre rigorosamente lontano dai riflettori, con opere di bene che avvengono senza proclami.

Ma Brad Pitt non è l'unica star di Hollywood ad avere un cuore d'oro. Ai meno fortunati hanno pensato anche Scarlett Johansson e Colin Jost. La due volte candidata al Premio Oscar (per la quale si tratta del terzo matrimonio) e lo sceneggiatore del Saturday Night Live, convolati a nozze qualche settimana fa con cerimonia privata a Palisades hanno dato notizia del “sì” in modo insolito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meals on Wheels America (@mealsonwheelsamerica)

La notizia è infatti trapelata attraverso un post su Instagram di Meals on Wheels, l’associazione no profit che si occupa di combattere la fame tra le persone anziani negli Stati Uniti e che distribuisce pasti a domicilio: “Siamo entusiasti di annunciare che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati nel fine settimana con una cerimonia privata. Il loro desiderio per il matrimonio – si leggeva nel post – è quello di aiutare a fare la differenza per gli anziani più vulnerabili in questo periodo difficile sostenendo @mealsonwheelsamerica”. Il tutto seguito da un appello a fare donazioni a sostegno della causa.

