Negramaro: la visita a Jovanotti e la canzone per Sanremo

I Negramaro hanno fatto visita a Lorenzo Jovanotti, dopo il suo ricovero in ospedale per i postumi della rovinosa caduta dalla bicicletta della scorsa estate.

Alla stampa, durante l’incontro pre Festival di Sanremo, Giuliano Sangiorgi ha dichiarato: “Lorenzo sta benissimo, io ho un po’ sofferto. Dopo l’operazione eravamo tutti a Milano e gli abbiamo fatto una sorpresa. Ha un’energia incredibile. Gli abbiamo proposto una cosa: sappiamo che vuoi tornare ma non puoi tornare subito. Facciamo una cosa, liberati da tutto questo, vieni quando vuoi a che ora vuoi, in uno stadio che facciamo e fai un warm up senza pensare a preallestimento, prove… se ti va gli stadi nostri sono tuoi. Noi, da suoi fratelli musicali, abbiamo sofferto perché nel concerto dei 20 anni doveva esserci pure lui…”.

C’è stato spazio naturalmente per parlare anche della canzone che la band porterà al Festival, “Ricominciamo tutto”, ispirata a Sangiorgi dalla vista della figlia Stella mentre la famiglia si trovava tra le nevi d’Abruzzo. “Qualche giorno fa con l’orchestra c’è stata un’esplosione di emozione vera, che ci siamo guardati e pensavamo di suonare una cover”, ha raccontato l’artista. “Penso che succeda quando scrivete una frase e vi sentite bene, vi sentite creatori di un universo parallelo. In sala prove abbiamo provato una cosa che ‘è così bella, che non sembra nostra’. Come una canzone di Battisti, di Dalla. Sento quella bellezza lì con i Negramaro, e ci siamo emozionati”.

Sangiorgi ha anche parlato del festival: “È un festival che conta tanto in Europa. Questi sono i giorni di Hollywood sanremesi, la nostra settimana degli Oscar”.

