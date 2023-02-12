Naomi Campbell mostra la figlia in alcune bellissime foto

Naomi Campbell è una mamma felice. Da quando ha messo al mondo la sua figlioletta (nata il 18 maggio 2021), la celebre modella ama pubblicare foto che la ritraggono con la piccola. Anche se, molto attenta alla privacy, della bimba non si vede mai il volto.

Persino quando Naomi ha posato con la bimba per la copertina di British Vogue, l’identità della piccola è stata ben tutelata.

Adesso mamma e figlia sono in vacanza insieme, ad Abu Dhabi e Naomi si è fatta ritrarre con la bimba nell’incantevole Gran Moschea dello Sceicco Zayed.

Negli scatti, pubblicati da Naomi sui suoi social, si vede l’elegantissima modella mano nella mano con la figlia (sempre ritratta di spalle).

Della figlia, Naomi ha detto: “Non è stata adottata, è mia figlia… Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che la stavo avendo. Ma lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto”.

