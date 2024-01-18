Monica Bellucci sempre più innamorata di Tim Burton

Monica Bellucci e Tim Burton sono ancora innamorati. Più che mai. La coppia ha infatti sfilato felice, insieme, sul red carpet degli Emmy Award.

Il loro colpo di fulmine risale allo scorso anno e da allora, silenziosamente e tenacemente, Monica e Tim si dedicano al loro amore. Poche le apparizioni pubbliche: li abbiamo visti sul red carpet della Festa del Cinema di Roma e adesso agli Emmy. Uniti dalla passione e anche dal lavoro: Monica avrà infatti un ruolo nel prossimo film di Tim, il secondo capitolo del celebre Beetlejuice. Da indiscrezioni la Bellucci avrà il ruolo della moglie di Beetlejuice. Nel cast, anche Michael Keaton, Winona Ryder (già nel film originale), Jenna Ortega, Justin Theroux e Willem Dafoe.

Tim Burton, parlando del colpo di fulmine per Monica, aveva dichiarato: “È la cosa più bella che mi sia mai successa”. E Monica: “Sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton… Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno. È meraviglioso».

(Foto Getty Images)