Vai al contenuto
Radio Monte Carlo
Radio Monte Carlo Articoli Musica Mick Jagger torna in Sicilia per trovare nuove ispirazioni: tutte le foto

Mick Jagger torna in Sicilia per trovare nuove ispirazioni: tutte le foto

L'artista vuole scrivere nuova musica

I Rolling Stones hanno da poco pubblicato il nuovo album “Hackney Diamonds” e Mick Jagger ha deciso di prendersi una pausa, recandosi in uno dei luoghi che ama di più: la Sicilia.

A raccontarlo è stato l’artista stesso, con una serie di bellissime foto pubblicate sulla sua pagina Instagram. “Mi riposo in Italia e mi dedico a comporre”, ha scritto Jagger.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Mick Jagger (@mickjagger)

Nelle immagini, l’artista è ritratto a Siracusa: in piazza Duomo, nel parco archeologico di Siracusa, al Castello Eurialo e davanti a un peschereccio.

(Foto Getty Images)  

Foto

Video

Trends

Gennaio con Radio Monte Carlo VIP Lounge

Gennaio con Radio Monte Carlo VIP Lounge

Take That: guarda la prima clip dalla serie che racconta la storia della band

Take That: guarda la prima clip dalla serie che racconta la storia della band

Olimpiadi di Milano Cortina 2026: alla cerimonia di apertura anche Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e le musiche di Dardust

Olimpiadi di Milano Cortina 2026: alla cerimonia di apertura anche Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e le musiche di Dardust

Webradio