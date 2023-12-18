Mick Jagger torna in Sicilia per trovare nuove ispirazioni: tutte le foto

I Rolling Stones hanno da poco pubblicato il nuovo album “Hackney Diamonds” e Mick Jagger ha deciso di prendersi una pausa, recandosi in uno dei luoghi che ama di più: la Sicilia.

A raccontarlo è stato l’artista stesso, con una serie di bellissime foto pubblicate sulla sua pagina Instagram. “Mi riposo in Italia e mi dedico a comporre”, ha scritto Jagger.

Nelle immagini, l’artista è ritratto a Siracusa: in piazza Duomo, nel parco archeologico di Siracusa, al Castello Eurialo e davanti a un peschereccio.

(Foto Getty Images)