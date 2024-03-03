Madonna e Luke Perry: una storia d’amore

Una storia d’amore solo sussurrata e ora confermata, anche se a distanza di molto tempo. I protagonisti sono Madonna e Luke Perry, il divo di “Beverly Hills 90210” scomparso cinque anni fa.

A rivelarlo oggi è l’attrice Tori Spelling, che con Perry ha lavorato nella fortunata serie televisiva, diventata cult. Nel suo podcast ha raccontato che il collega le aveva confidato della liaison con Miss Veronica Ciccone, nata all’inizio degli anni 90. “Non dimenticherò mai che mi ha portato nel suo camerino e me l’ha detto”, ha rivelato Tori “mi sono sentita così coinvolta. Oh, mio Dio, mi stava parlando di Madonna”.

L’attrice ha anche aggiunto che il collega le aveva fatto ascoltare un messaggio della segreteria telefonica che la popstar gli aveva lasciato. E io ho pensato solo ad una cosa: “Luke sei la persona più figa del mondo. Uno perché sei Perry e due perché Madonna ti vuole”. Il loro primo incontro avvenne nel 1991 alla Fondazione americana per la ricerca sull’Aids a Beverly Hills, così aveva riportato Variety, nel corso di un evento la cantante avrebbe dovuto ricevere un premio, consegnato da Elizabeth Taylor, che però si era ammalata il giorno prima. Madonna decise che Perry doveva essere il sostituto. Detto fatto la regina del pop si ritrovò l’attore sul palco, e lo salutò con un bacio sulle labbra. E ogni bacio, si sa… chiama un altro bacio.

(foto Getty Images)