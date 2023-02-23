Madonna cede e inizia ad ammettere la verità sui suoi ritocchini

Perfino Madonna ha deciso di ammetterlo. D’altronde, le trasformazioni del suo viso erano ormai così evidenti che negare la realtà sembrava paradossale. La sua ultima apparizione ai Grammy, in cui era irriconoscibile, aveva fatto discutere fin troppo.

Così ecco che la star ha pubblicato un tweet in cui rivela: “Guardate come sono carina ora che il gonfiore dovuto all’intervento chirurgico è diminuito. Lol”

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol pic.twitter.com/jd8hQyi2Az — Madonna (@Madonna) February 20, 2023

Madonna non ha chiarito bene il tipo di interventi a cui si è sottoposta, ma almeno ha ammesso che i “ritocchini” ci sono stati.

Dopo i Grammy, e dopo le critiche feroci che le erano piovute addosso, Madonna aveva reagito con veemenza. La star aveva esclamato: “Ancora una volta mi trovo sotto il riflesso dell’ageismo e della misoginia che permeano il mondo in cui viviamo. Invece di concentrarsi su ciò che ho detto nel mio discorso, ovvero ringraziare per il coraggio di artisti come Sam e Kim, molte persone hanno scelto di parlare solo di foto ravvicinate che mi sono state scattate con una macchina fotografica con teleobiettivo da un fotografo della stampa. E che avrebbero distorto il volto di chiunque”, parlando poi di un “mondo che si rifiuta di celebrare le donne oltre i 45 anni e sente il bisogno di punirle se continuano a essere forti, laboriose e avventurose”, aggiungendo di non volersi scusare per “nessuna delle scelte creative che ho fatto né per il modo in cui appaio o mi vesto e non inizierò a farlo adesso… So che questo è un test e sono felice di fare da apripista in modo che tutte le donne dietro di me possano avere una strada più facile negli anni futuri”.

(Foto Getty Images)