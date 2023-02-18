Kate Bush pubblica un libro con messaggi segreti

Kate Bush ha deciso di pubblicare un libro di testi delle canzoni che contiene alcuni messaggi segreti. Il libro è la nuova edizione di “How To Be Invisible”, in uscita ad aprile (il volume era già stato pubblicato nel 2018).

Nella nuova edizione ci saranno una nuova introduzione di Kate Bush e le illustrazioni di Jim Kay, ma soprattutto alcuni messaggi segreti, nascosti però solo in alcune delle copie autografate dall’artista.

Kate Bush ha scritto il messaggio con un inchiostro invisibile, che si rivelerà solo esponendo il testo alla luce ultravioletta.

Ultimamente Kate Bush ha conosciuto un nuovo ritorno di notorietà grazie alla sua celebre hit del 1985, “Running Up That Hill (A Deal With God)”, apparsa nella 4° stagione della serie televisiva “Stranger Things”. Il brano è entrato così nel Guinness dei primati ed è stato anche quello con maggior streaming in tutto il mondo.

(Foto Getty Images)