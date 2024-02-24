Johnny Depp a Torino si emoziona al Museo del Cinema: le foto

Johnny Depp è a Torino per le riprese del film su Modigliani, che lo vede per la seconda volta dietro alle telecamere. Tra un ciak e l’altro però l’attore non poteva farsi mancare una visita all’iconico Museo Nazionale del Cinema di Torino. In questi giorni infatti è stata allestita la mostra Il Mondo di Tim Burton, dedicata alla cinematografia del celebre regista statunitense.

La visita al museo era un vero e proprio obbligo morale per Depp. Tim Burton infatti ha avuto un ruolo fondamentale nella sua affermazione nel mondo del cinema.

Accompagnato dal direttore, l’attore ha percorso tutta la rampa, rivivendo il viaggio nel mondo e nel genio creativo di Burton e avendo la possibilità di rivedere tutti i materiali relativi ai film che hanno girato insieme, dai primi bozzetti di “Edward mani di forbice” a quelli di “Sweeney Todd” e “Dark Shadows”. Particolarmente emozionante per Depp è stato rileggere la lettera del regista nella quale gli propone delle modifiche alle sue battute nel film “La fabbrica di cioccolato”.

La visita si è conclusa con la suggestiva salita al Tempietto, grazie all’ascensore panoramico completamente trasparente che ha ricordato a Depp quello di cristallo di Willy Wonka.

(foto Getty Images)