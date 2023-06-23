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Radio Monte Carlo Articoli Musica Italia Loves Romagna: la musica si mobilita

Italia Loves Romagna: la musica si mobilita

Sabato 24 giugno grande concerto di beneficenza a Campovolo

Il mondo della musica si unisce per dare sostegno alla popolazione colpita dall’alluvione in Emilia Romagna. Dopo appelli e dichiarazioni, arriva Italia Loves Romagna, concerto-evento sabato 24 giugno, nella RCF Arena di Reggio Emilia a Campovolo, a cui parteciperanno big della scena nazionale.

A salire sul palco saranno Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Un appuntamento per raccogliere fondi a sostegno della popolazione 11 anni dopo Italia Loves Emilia, organizzato per aiutare i terremotati.  

I biglietti per “ITALIA LOVES ROMAGNA” sono disponibili in prevendita da ora sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.

L’iniziativa ha il sostegno delle principali emittenti radiofoniche italiane, tra cui naturalmente anche quello di Radio Monte Carlo.

Ancora una volta la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti e creare un evento in cui la sensibilità degli artisti e del pubblico saranno fondamentali per portare un aiuto concreto.

(Foto Getty Images)

 

 

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