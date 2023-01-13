Il Principe Harry con Yoko Ono: ecco la foto che ha divertito il mondo

Il Principe Harry in questi giorni è più che mai d’attualità a causa del suo libro “Spare”, in cui non risparmia critiche feroci alla Famiglia Reale, da Re Carlo a Kate Middleton. Anche se il peggio è dedicato al fratello William.

Be’, tra le tante notizie e immagini che riguardano il caso, quella che ha più divertito il pubblico, diventando virale in Rete, è di Carla Burni.

La ex premiere dame ha infatti pubblicato un fotomontaggio in cui Harry appare al fianco di… Yoko Ono. La didascalia cita una delle più celebri canzoni di Lennon “All You Need Is Love”.

E adesso ci si chiede: ma cosa voleva dire Carlà? C’è chi pensa che, come Yoko spinse Lennon a lasciare i Beatles, così Meghan ha causato l’allontanamento di Harry dalla Famiglia Reale.

C’è chi immagina invece che si tratti di un invito a far pace con i familiari.

La Bruni non ha spiegato le sue intenzioni, limitandosi a scrivere #justforfun, cioè che lo ha fatto per scherzare.

(Foto Getty Images)