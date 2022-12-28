I Presepi più belli d’Italia

Natale, tempo di presepi. Impossibile elencare le centinaia, probabilmente migliaia, di rappresentazioni della natività che si trovano in ogni dove. E chiaramente non contiamo quelle che si trovano nelle abitazioni private.

Impossibile segnalarli tutti, ma alcuni sì. Quindi ecco alcuni dei presepi più belli che si possono ammirare alle nostre latitudini.

Iniziamo da quello di Sarezzo, in Val Trompia, nel bresciano. E’ un presepe vivente con più di 30 stazioni e 100 personaggi che rappresentano, oltre a quelli tradizionali e immancabili in ogni rappresentazione di questo tipo, anche antichi mestieri e arti.

Sempre nel bresciano, a Caino, c’è un presepe meccanico, con i vari personaggi che si muovono compiendo alcune azioni ripetute.

Rimaniamo in Lombardia, in Valle Sabbia, dove il paese di Bagolino nel corso delle feste di fine anno si trasforma nel Borgo dei Presepi: qui decine di rappresentazioni della Natività vengono realizzate ed esposte davvero in ogni dove.

Andiamo in Liguria, nel Levante, sulla collina delle Tre Croci alle spalle di Manarola, nelle Cinque Terre, dove è possibile ammirare il Presepe luminoso di Mario Andreoli (in foto). Si tratta di una rappresentazione giunta alla sua 61a edizione, composta da migliaia di lampadine che vanno a formare le 250 figure e i protagonisti che lo compongono.

Nel nord est c’è il presepe di Sutri, in Friuli Venezia Giulia: anche qui i presepi esposti sono tantissimi e di ogni tipo.

Allontaniamoci un po’ e andiamo nell’avellinese, a Frigento: qui da qualche anno si dà vita a un presepe che rappresenta le sette opere di Misericordia, che si ispirano a un’opera del Caravaggio.

A Rivisondoli, in Abruzzo, si mette in mostra uno dei più antichi presepi viventi del nostro paese mentre a Erice, in Sicilia, si dà vita a una vera e propria galleria di decine di presepi diversissimi tra loro.

(Foto Getty Images)