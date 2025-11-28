I borghi innevati più belli del mondo

Ci sono dei borghi che, innevati, assumono un aspetto fiabesco, soprattutto in questo periodo. E in Italia sono state rivalutate alcune località, come Alberobello, consigliata soprattutto in altre stagioni, anche perché la neve da queste parti è un evento raro, ma, se accade che i fiocchi imbianchino i tetti dei trulli, il risultato è magico ed emozionante. Lo stesso accade a Castelmezzano, in Basilicata. Il borgo conta una manciata di case abbarbicate alle pendici della montagna nelle Dolomiti Lucane, con origini risalenti al VI-V secolo a.C.

Spostandoci in Baviera, troviamo Ramsau, celebre soprattutto per la sua chiesetta parrocchiale dedicata a San Sebastiano, oggi super instagrammata e prima ancora ritratta da numerosi pittori. E’ immersa in un panorama incantevole in tutte le stagioni. Rothenburg ob der Tauber, posta su un colle che domina il fiume Tauber, conserva invece un impianto medievale con mura e fortificazioni ben conservate.

In Austria si può ammirare Hallstatt (in foto), borgo lacustre che sorge ai piedi del massiccio del Dachstein, tra le montagne del Salzkammergut. Il centro del paese, patrimonio dell’Umanità UNESCO, è costituito da edifici cinquecenteschi in stile alpino, mentre nelle vicinanze si trovano alcune antiche miniere di sale, attive ancora oggi.

Che dire delle celebri Isole Lofoten, in Norvegia? A Reine, piccolo porto di pescatori a sud-ovest di Moskenes, al di sopra del Circolo Polare Artico, si può osservare il fenomeno dell’aurora boreale, nei mesi invernali, e del sole di mezzanotte, durante la stagione estiva.

Bled, affacciata sull’omonimo, grazioso lago di origine glaciale, è un piccolo centro della Slovenia, con poco più di 5mila abitanti, incastonato nelle Alpi Giulie. Al centro del lago si trova un’isola che ospita la piccola chiesa di San Martino.

Tallin, Estonia, deve la sua notorietà al centro storico medievale fortificato, con le caratteristiche stradine di ciottoli, al cui interno si trovano pittoreschi caffè e negozi.

Delft, situata a poca distanza da Rotterdam e L’Aia, nel sud dei Paesi Bassi, deve molto del suo fascino ai canali, fonte di ispirazione di pittori, come Johannes Vermeer. Quando cade la neve e la temperatura resta sotto lo zero per alcuni giorni, l’acqua dei canali gela ed è possibile spostarsi con i pattini.

Oltre oceano c’è Shirakawa-Go, curioso e pittoresco villaggio storico, situato sull’isola giapponese di Honshu, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1995. Il borgo è celebre per le sue antiche case dal caratteristico tetto spiovente di paglia che sfiora terra e che consente alle piccole abitazioni di resistere alle abbondanti nevicate invernali.

(Foto Getty Images)