George Clooney ha un’altra passione tutta italiana!

Il due volte vincitore dell’Oscar, George Clooney, rivela di andare pazzo per una delle eccellenze agroalimentari italiane, sua maestà il pecorino sardo.

A raccogliere la confidenza del sex symbol americano è stato un amico, che al tabloid britannico Daily Star ha raccontato come l’attore e regista, innamorato da anni dell’Italia, sarebbe addirittura pronto a buttarsi nel business del formaggio.

I fatti sono questi. Dopo aver mangiato il famoso pecorino presso un pastore di nome Peppino, Clooney se ne è fatto spedire ben 32 chili a Los Angeles. L’attore e il pastore si sono conosciuti in Sardegna durante le riprese della serie tv “Catch-22”. Clooney viveva con la famiglia in una villa non lontano da Olbia, a un centinaio di metri dal luogo vicino al mare dove il pastore si fermava a vendere i suoi prodotti. Non solo formaggi, ma anche prosciutto, salsicce, miele, mirto e vino. Impossibile non assaggiarli. Anche la moglie Amal andrebbe pazza per il pecorino, tanto da terminare sempre la cena con questa prelibatezza made in Sardinia.

Clooney fresco 58enne, dieci anni fa, aveva già lanciato con successo un’impresa legata alla tequila di alta gamma Casamigos. Farà lo stesso anche per il pecorino sardo?

(Foto Getty Images)