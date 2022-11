Blue Note Milano: i live di novembre 2022

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di novembre selezionati da Radio Monte Carlo.

2 novembre Judith Hill

Per diversi anni ha fatto da corista per alcuni dei più importanti gruppi e artisti americani, tra cui Stevie Wonder, The Roots, Michael Jackson ed Elton John. La sua storia, insieme ad altre, è raccontata nel film "20 Feet from the Stardome", una fotografia sui sacrifici e le fatiche dei backup singer di alcuni dei più grandi artisti del nostro tempo. Nel 2013 Judith decide di partecipare a “The Voice” seguitissimo talent musicale, conquistando il pubblico con la sua voce espressiva, pastosa e piena di soul, candidandosi da subito alla vittoria finale. Viene però eliminata, ma riceve moltissima attenzione dai media, dal pubblico e soprattutto da Prince.

Judith trascorri diversi mesi a Paisley Park a lavorare con Prince e con i suoi musicisti di fiducia su quello che sarà il suo primo disco: un concentrato purissimo di funk, soul e r&b. Al Blue Note presentai brani del nuovo album "Baby I’m Hollywood".

9 novembre Ron Carter & Foursight

Ron Carter è una figura mitica della storia del jazz. E’ il più apprezzato dei contrabbassisti sulle scene. Bassista del mitico quintetto di Miles Davis degli anni 60 (in cui militavano Herbie Hancock, Wayne Shorter e Tony Williams), Carter è stato ottimo bandleader in formazioni che vedevano il suo strumento in posizione di rilievo e che praticavano una ricerca musicale originale e moderna. D’altro canto, Carter è sicuramente uno dei più eleganti accompagnatori jazz, dote che ha messo in luce in migliaia di registrazioni e concerti a fianco di grandi interpreti come Kenny Barron, McCoy Tyner, Cedar Walton, Freddie Hubbard, Joe Henderson, Horace Silver e molti altri.

17 novembre Kenny Garrett

Sensazionale sassofonista, è considerato uno dei migliori interpreti del post-bop.

La carriera di Kenny Garrett inizia nel 1978 quando viene chiamato dall’orchestra di Duke Ellington diretta dal figlio di Duke, Mercer Ellington. Tre anni dopo suona con Mel Lewis e successivamente con Dannie Richmond.

Nel 1984 registra il suo primo album come leader. Dall’inizio della sua carriera ha inciso diversi album come leader ed ha avuto numerose nomination al Grammy. Durante la sua carriera ha suonato e inciso con grandi personaggi del jazz come Miles Davis, Freddie Hubbard, Woody Shaw, McCoy Tyner, Pharoah Sanders, Brian Blade, Marcus Miller, Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, Ron Carter, Elvin Jones, Kenny Kirkland, and Mulgrew Miller.

18 novembre Nick The Nightfly Orchestra “Hey! Mr Bacharach” feat. Maggie. Special Guest Alfredo Golino

Torna a grande richiesta e dopo numerosi sold out la Nick The Nightfly Orchestra.

Potrete ascoltare in anteprima il nuovo progetto dedicato ai più grandi successi di Burt Bacharach riarrangiati dal maestro Gabriele Comeglio.

22 novembre Take Six

I Take 6 negli anni 80 hanno rivoluzionato il modo di cantare a cappella, aprendo la strada alla rinascita popolare dei gruppi vocali r&b. Le loro armonie jazz, le loro canzoni originali e le loro evoluzioni vocali sono quanto di meglio si sia mai sentito e non c’è dubbio che lo stile dei Take 6 abbia avuto un’influenza senza pari sulla musica pop moderna.

Il gruppo ha vinto sette Grammy, cinque Dove (i premi per la musica gospel), il Soul Train Music Award, oltre a innumerevoli altri riconoscimenti musicali e umanitari.

I concerti della band non sono solo un’esperienza entusiasmante, ma anche degli show che uniscono una straordinaria musicalità ad una consistente dose di humour. Quello al Blue Note sarà uno spettacolo speciale per celebrare le festività natalizie.