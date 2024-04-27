Frank Sinatra e Leonardo DiCaprio: le prime polemiche

Il biopic dedicato a Frank Sinatra, che vedrà ancora una volta insieme Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, ha già attirato su di sé una polemica relativa alla poca somiglianza dell’attore con il celebre cantante.

I fan di DiCaprio si sono però schierati al suo fianco, certi che sarà in grado di portare in scena una grande rappresentazione. Secondo molti, la caratteristica spavalderia e la corporatura tarchiata di Sinatra non si accoppierebbero con la fisicità del protagonista di “Titanic”. Secondo altri, queste differenze potrebbero essere messe in secondo piano dal talento di DiCaprio ed essere un punto di forza per un film che dovrà contare su una performance reale piuttosto che su una semplice imitazione. Altri utenti social hanno fatto notare come, secondo il proprio parere, il cast sia invece perfetto, ribadendo che, se esiste qualcuno adatto a riportare in vita Sinatra, non potrà essere altri che Leonardo DiCaprio. Per la cronaca, a scrivere il copione sarà Billy Ray, sceneggiatore di “Hunger Games”.

(foto Getty Images)