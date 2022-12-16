Vai al contenuto
Olivia Belli: le Marche, che regione musicale!

Ospite di Monte Carlo Nights, la pianista Olivia Belli si è esibita in un emozionante live e ha parlato della sua musica.

L’artista ha raccontato anche del museo del synth che si trova nelle Marche, rivelando che negli Anni Ottanta e Novanta le Marche erano tra i più grandi produttori di strumenti per musica elettronica e qui si rifornivano artisti come Duran Duran, Pink Floyd e John Lennon.

Olivia Belli ha iniziato a pubblicare alcune delle sue musiche sulle piattaforme di streaming. E ha conquistato gli ascoltatori, avvinti dalle sue profonde e personali poesie musicali.

L’artista ha dichiarato: “Sono rimasta stupita da quante persone in luoghi tanto diversi e lontani ho potuto raggiungere con la mia musica. Scrivo della mia vita di ogni giorno, delle persone e della natura che mi circondano, e di come trovare il proprio ruolo all’interno di questo mondo. È meraviglioso pensare che la mia musica possa ispirare altre persone”

Olivia Belli ha pubblicato gli album “Where Night Never Comes”, “River Path”, “Mater” e “Sol Novo”.

(foto L. Adamo)

