JB Dunckel: ecco come nacque Moon Safari

JB Dunckel, membro del duo musicale francese Air, è stato ospite di Monte Carlo Nights.

L’artista ha parlato a Nick The Nightfly del tour degli Air e della nuova edizione in Dolby Atmos del loro famoso album “Moon Safari”. Inoltre, Dunckel ha presentato il suo nuovo album “Paranormal Musicality“.

I 18 brani strumentali, ognuno dei quali ricorda un mondo naturale vivo e pulsante, traggono ispirazione dalla lunga carriera del musicista, figura chiave della musica elettronica. L’album è la celebrazione personale di JB Dunckel dello strumento che lo ha accompagnato ogni giorno fin dall’infanzia, e allo stesso tempo segna un’audace partenza verso regni inesplorati.

Le composizioni di “Paranormal Musicality” sono nate ognuna da un lungo viaggio personale e da un momento di scoperta di sé.

(Foto Luca Adamo)