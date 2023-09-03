Ogni primo sabato di settembre nel mondo si celebra il World Beard Day, ovvero la Giornata Internazionale della Barba.

Si tratta di una festa dalle origini antichissime e molto amata in numerosi paesi, dalla Svezia al Texas.

Pare che le prime celebrazioni della barba risalgano addirittura all’800 D.C. in Danimarca: i guerrieri vichinghi festeggiavano le loro barbe in quanto simbolo di coraggio e valore in battaglia.

Oggi per celebrare questa giornata, è tradizione che chi porta la barba si riposi e sia assai rispettato da chi invece non la porta. Inutile dire che è anche vietato quel giorno utilizzare rasoi. In un paesino svedese, Dönskborg, chi non è la barba in occasione della festa è addirittura bandito dalla comunità: deve recarsi nella foresta della cittadina e restarvi per 24 ore.

Per celebrare questo giorno noi, più semplicemente, vi proponiamo una gallery dedicata alle barbe di alcuni celebri musicisti.

(foto Getty Images)