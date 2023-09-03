Giornata Internazionale della Barba
Ogni primo sabato di settembre nel mondo si celebra il World Beard Day, ovvero la Giornata Internazionale della Barba.
Si tratta di una festa dalle origini antichissime e molto amata in numerosi paesi, dalla Svezia al Texas.
Pare che le prime celebrazioni della barba risalgano addirittura all’800 D.C. in Danimarca: i guerrieri vichinghi festeggiavano le loro barbe in quanto simbolo di coraggio e valore in battaglia.
Oggi per celebrare questa giornata, è tradizione che chi porta la barba si riposi e sia assai rispettato da chi invece non la porta. Inutile dire che è anche vietato quel giorno utilizzare rasoi. In un paesino svedese, Dönskborg, chi non è la barba in occasione della festa è addirittura bandito dalla comunità: deve recarsi nella foresta della cittadina e restarvi per 24 ore.
Per celebrare questo giorno noi, più semplicemente, vi proponiamo una gallery dedicata alle barbe di alcuni celebri musicisti.
(foto Getty Images)