Blue Note Milano: i live di aprile 2024

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di aprile selezionati da Radio Monte Carlo:

2 aprile – Brandee Younger Trio

Brandee Younger è il nuovo volto dell’arpa nel jazz. La sua influenza nel mondo della musica è stata recentemente affermata dalla nomina ai Grammy Awards 2022 (prima artista solista nera nominata nella storia), per la Miglior composizione strumentale, con il brano “Beautiful Is Black”. Il suo album di debutto (2022) “Somewhere Different” ha ricevuto una nomination al NAACP Image Award 2022 per Outstanding Jazz Album – Instrumental e la sua composizione originale “Hortense” è stata inclusa nel documentario-concerto di Netflix, Beyoncé: Homecoming. Brandee Younger ha inserito il suono dell’arpa in arrangiamenti e luoghi dove non era arrivata fino ad oggi e questa è la più grande testimonianza della capacità e dell’amore che l’arpista ha per il suo strumento. Brandee Younger si si è esibita e ha registrato con, solo per citarne alcuni, Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Jack Dejohnette, Charlie Haden, Common, John Legend, The Roots e Lauryn Hill.

16 aprile – 5-Stones: Battini De Barreiro, Comeglio, De Sensi, Fragile & Zadro

5-STONES è un quintetto formato da quattro musicisti veterani e navigati. Cinque professionisti che vantano collaborazioni prestigiose con grandi artisti italiani e internazionali, in ambito discografico, radio-televisivo e live. La musica proposta in questo progetto non si può definire con un etichetta stilistica precisa, poiché questo sarebbe riduttivo, ma diciamo che sono presenti influenze e atmosfere che spaziano dalla world music al funk, come anche dal jazz al latin, ma con arrangiamenti e sonorità assolutamente di grande raffinatezza, pur mantenendo un’energia intensa che rende lo spettacolo e il concerto assolutamente di grande pregio.

23 aprile – Dave Holland Trio

Dave Holland ha da poco superato i cinquant’anni di carriera. Aveva iniziato rispondendo a un perentorio invito di Miles Davis, che lo voleva nel gruppo e nei suoi primi dischi jazz-rock. Ritornato fin dai primi anni Settanta alle atmosfere acustiche, ha mostrato grandi doti di leader, conquistando svariate volte il Grammy con il suo Dave Holland Quintet. Al Blue Note sarà a capo di un trio all-star.

30 aprile -International Jazz Day 2024 – Nick The Nightfly Quintet & Friends

Festeggiamo la Giornata Internazionale del Jazz con un concerto speciale: sul palco del Blue Note il Nick The Nightfly Quintet sarà raggiunto da ospiti e amici per un viaggio intitolato “Jazz Pop & Be Bop”.

“Rielaboreremo alcuni standard e capolavori senza tempo, con sonorità contemporanee per celebrare il jazz come linguaggio universale. Il nostro desiderio nel Giorno dell’International Jazz Day è quello di creare un momento di condivisione attraverso creatività spontanea, gioia e improvvisazione: un messaggio di pace e amore in nome della musica.” Nick The Nightfly Quintet

Nick, voce storica di Radio Monte Carlo, è anche un affermato musicista, ha pubblicato 3 cd con la sua The Nightfly Orchestra, 2 cd da solista e l’album “Be Yourself” con il suo Jazz 5tet. Ha inoltre collaborato con artisti comeQuincy Jones, Paolo Fresu , The Yellow Jackets, Sarah Jane Morris , Patti Austin, Dominic Miller, Dee Dee Bridgewater, Donald Harrison…

Il mese di aprile al Blue Note Milano offre anche altri imperdibili concerti. Ecco il calendario completo.