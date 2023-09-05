Andrea Bocelli a Taormina: le foto più belle

Andrea Bocelli si è esibito sul palco del Teatro Antico d Taormina. Si è trattato di un doppio sold out davanti a un pubblico internazionale, proveniente da 34 paesi stranieri, dagli USA al Regno Unito, dalla Turchia alla Spagna, dall’ Argentina all’Australia, dal Messico al Portogallo.

Innumerevoli gli applausi per lo spettacolo dal ricco programma musicale, da “O Fortuna” dai Carmina Burana a “La donna è mobile” dal Rigoletto e ancora “Brindisi” da La Traviata, oltre a un medley da West Side Story” e brani dai più amati album di Bocelli.

Doppio bis con “O sole mio” e “Con te partirò”. Un successo straordinario che lo stesso Bocelli ha voluto condividere anche sui social scrivendo: “La Sicilia è la mia seconda Toscana. E’ la terra natale di una porzione importante della nostra storia e della nostra cultura. Tornare a cantare in questo crogiuolo di bellezza plurimillenaria è stato per me un grande privilegio, cui si è sommato l’altrettanto grande piacere di ritrovare un pubblico meraviglioso”.

Tra le guest star internazionali sul palco, uno dei più importanti flautisti al mondo, il M° Andrea Griminelli, che si è unito all’orchestra Filarmonica della Calabria e al Coro Lirico Siciliano, diretti dal M° Carlo Bernini. Sul palco dello storico teatro anche il soprano Leyla Martinucci e Serena Gamberoni, la cantante pop Amelia Milo e il giovane basso di origine ucraina Roman Lyulkin. In scena anche due danzatori, Angelica Gismondo e Francesco Costa.

(Foto Lorenzo Montanelli)