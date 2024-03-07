8 marzo: per la Giornata Internazionale della donna, la grande musica di Radio Monte Carlo è tutta al femminile!

L’ 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Radio Monte Carlo rende omaggio al mondo femminile con una programmazione davvero speciale, dedicata alle più grandi voci femminili di sempre. Dalle intramontabili dive come Aretha Franklin e Anita Baker ai nuovi talenti di oggi come Adele e Dua Lipa, senza dimenticare le grandi star di sempre: Sade, Annie Lennox, Madonna, Anastacia, Amy Winehouse. Naturalmente, sono in onda anche le più amate tra le voci italiane, da Giorgia ad Elisa.

Donne per le donne, per celebrare in grande stile la Giornata Internazionale dell’8 marzo. Tra le canzoni in onda, questi grandi classici:

SADE – YOUR LOVE IS KING

La celebre canzone è tratta dal suo album di debutto, Diamond Life (1984).

FIORELLA MANNOIA – QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO

Scritta da Enrico Ruggeri e da Luigi Schiavone, prodotta da Celso Valli, la canzone fu cantata da Mannoia al Festival di Sanremo 1987 e vinse il Premio della Critica.

ANITA BAKER – SWEET LOVE

La canzone è tratta dal secondo album di studio dell’artista, “Rapture” (1986) e vinse un Grammy Award nel 1987 nella categoria Best R&B Song.

ARETHA FRANKLIN – RESPECT

La canzone fu registrata da Otis Redding nel 1965; nel 1967 è Aretha Franklin a cantarle, facendola diventare una hit.

GIORGIA – GOCCE DI MEMORIA

La canzone fu pubblicata il 20 marzo 2003 ed è tratta dalla colonna sonora del film “La finestra di fronte”.

(Foto Getty Images)