Eros Ramazzotti è diventato nonno

La figlia Aurora ha messo al mondo il piccolo Cesare

Eros Ramazzotti è diventato nonno. La figlia Aurora, avuta con Michelle Hunziker, ha infatti messo al mondo il suo primo figlio.

L’annuncio è stato dato attraverso i social: Aurora ha pubblicato una foto del piccolo, rivelando anche il nome, Cesare. Negli scatti si vede il papà del bimbo, Goffredo Cerza, che poggia la sua mano contro quella minuscola del figlio. E poi il braccialetto al polso del neo padre, con la scritta “Papà di Cesare”.

Michelle Hunziker ha subito dichiarato, sempre via social “Con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita, benvenuto Cesare”. 

(foto Getty Images)

