Ed Sheeran in Italia per un’unica data

Ad aprire il cartellone di Lucca Summer Festival 2024 il prossimo 8 giugno sarà la pop star britannica Ed Sheeran.

Fino ad oggi il suo terzo album in studio “÷” (si legge Divide) rimane il disco più venduto di sempre da un artista maschile nel Regno Unito, mentre il suo singolo “Shape of You” mantiene ancora lo status di brano più ascoltato nella cronologia di Spotify.

L’ultimo album dell’artista, “Autumn Variations”, pubblicato quasi a sorpresa, è già arrivato alla prima posizione della classifica inglese. Un progetto musicale che vuole essere, per ammissione dell’autore, un caldo abbraccio per l’autunno e l’inverno. Per restare sui numeri, Ed Sheeran è diventato il primo artista solista britannico a resistere per ben 52 settimane al numero 1 nella classifica ufficiale in UK, un record raggiunto solo da Elvis Presley e dai Beatles.

Ed Sheeran si esibirà nello spazio all’aperto di fianco alle mura medievali della città toscana e sarà la sua unica tappa italiana del nuovo tour. Ai fan che andranno ad ascoltarlo regalerà vecchi e nuovi successi.

