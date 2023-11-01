Eclissi di sole: arriva un grande spettacolo nel cielo

Dopo quella dell’11 agosto 1999, in Italia tornerà visibile un’eclissi totale di sole. Anzi, saranno addirittura due in poco tempo.

Quella anulare avviene quando la luna è nell’area orbitale più lontana dalla Terra, e non copre totalmente il disco solare. L’eclissi totale (quella che ci interessa) si ha, invece, in caso di copertura completa, ma è godibile solo in determinati luoghi attorno ai quali il fenomeno rimane parziale.

Ecco le date da appuntare. La prima è il 12 agosto 2026. Il sole si coprirà del 90% in Val d’Aosta e Piemonte; a Firenze e a Roma del 50%; oscuramento inferiore al Sud. Quell’eclissi sarà totale in Spagna. La seconda data è il 2 agosto 2027. Le zone in cui il sole si coprirà maggiormente sono nel nostro Mezzogiorno, in Portogallo e in Andalusia. In Italia, solo Lampedusa vedrà una copertura totale del sole, così come l’Africa settentrionale.

(Foto Getty Images)