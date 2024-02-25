Ecco l’unica destinazione italiana imperdibile secondo il New York Times

Ogni anno il New York Times celebra le meraviglie del mondo attraverso elenchi di destinazioni imperdibili.

Tra le 52 mete selezionate per il 2024 solo una è italiana: la provincia di Massa Carrara (al 17° posto). Entrambi i capoluoghi meritano di essere esplorati, per la loro bellezza unica e autentica. La città di Massa, situata al confine con la Liguria, è una meta affascinante che offre un’esperienza autentica della regione circostante. Qui ci si può immergere nella cultura locale, scoprire il dialetto caratteristico e assaporare i gusti tipici del territorio. Il centro storico di Massa è un gioiello ben conservato che farà viaggiare indietro nel tempo.

Carrara è un’altra gemma, famosa per le sue cave di marmo pregiato. La città è immersa in un paesaggio unico, che ha ispirato artisti di fama mondiale. Visitare Carrara significa esplorare il legame profondo tra la città e il marmo, elemento chiave della sua identità. La provincia di Massa Carrara vanta non solo città storiche, ma anche paesaggi mozzafiato. Le colline toscane circostanti offrono panorami che catturano l’anima di chiunque vi ponga lo sguardo. Esplorare questa regione significa abbracciare la storia, la cultura e la bellezza naturale in un’unica esperienza indimenticabile.

(foto Getty Images)