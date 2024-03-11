E’ questa la città italiana ad avere più ore di sole al giorno

Meteoropatici di tutta Italia, ecco la classifica che fa per voi! Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, ha messo in ordine cinquanta città italiane in base alle ore di sole medie mensili.

Sono le isole Sicilia e Sardegna a dominare questa speciale classifica, ma partiamo dal fondo: al decimo posto c’è Taranto, con quasi 247 ore di sole al mese. Al nono posto, c’è la città di Sassari e le sue 247 ore piene di sole.

Palermo occupa l’ottava posizione, con quasi 249 ore di sole in media al mese. Torna la Puglia al settimo posto, con il suo capoluogo, Bari. e 249 ore tonde tonde di disco d’oro.

Roma si posiziona al sesto posto con 250 ore di sole in media al mese, seguita da Pescara a quota 251,1. La pugliese Andria sfiora il terzo posto, con 252 ore di sole in media al mese, superata al terzo posto da Cagliari con ben 270 ore.

Al secondo posto di questa classifica solare c’è Siracusa, riscaldata per più di 274 ore al mese. La batte solo Catania al primo posto con quasi 275 ore medie mensili di sole.

(Foto Getty Images)