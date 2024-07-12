E’ italiana una delle spiagge più belle del mondo

Cala Mariolu, nel golfo sardo di Orosei, è la seconda spiaggia più bella del mondo ed è la prima in Europa. Lo certificano due classifiche realizzate dal portale “The World’s 50 Best Beaches”.

Ecco la descrizione di questo lido straordinario pubblicata sul sito: «Sebbene la Sardegna abbia molte spiagge spettacolari, Cala Mariolu si distingue per la sua sorprendente bellezza ovunque ci si giri e per il senso di privacy e avventura che offre. Situata lungo la costa orientale della Sardegna, è accessibile solo in barca o tramite sentieri escursionistici, il che garantisce ai visitatori di sperimentare la bellezza naturale della zona in modo del tutto personale. La piccola insenatura, incorniciata da scogliere frastagliate e da una vegetazione lussureggiante, garantisce ai frequentatori della spiaggia una vista straordinaria da ogni angolazione, sia a terra che in acqua. Molti fanno anche escursioni sulle scogliere circostanti per vedere la spiaggia in tutto il suo splendore e catturare viste mozzafiato dall’alto. Dall’alto, la vista è straordinaria e mostra le diverse sfumature dell’acqua, dallo zaffiro profondo all’acquamarina brillante, che contrastano magnificamente con l’incontaminata spiaggia di ciottoli bianchi sottostante. A Cala Mariolu sono ammesse al massimo 700 persone alla volta, e gli accessi sono strettamente controllati dal personale sul posto».

Il Comune di Baunei è nella top 50 mondiale anche con Cala Goloritzè, in 19esima posizione. L’unica altra spiaggia italiana inserita tra le migliori 50 è la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, al 50esimo posto.

Il sito “The World’s 50 Best Beaches” propone altre due classifiche, quella delle 50 migliori spiagge del Nord America e quella delle 50 migliori spiagge d’Europa. In quest’ultima, si posiziona a un invidiabile quinto posto Cala Goloritzè (Baunei), al 15esimo Capriccioli (Arzachena), al 41esimo Cala Coticcio (Caprera) e al 49esimo La Pelosa di Stintino.

«Da sindaco di Baunei sono onorato di questo riconoscimento di rilevanza mondiale, che è di tutti i Baunesi – ha commentato il primo cittadino Stefano Monni – Allo stesso tempo, sono sempre più convinto che le politiche adottate in questi anni sulla tutela dell’ecosistema, con gli ingressi contingentati, con il presidio dato dai punti di assistenza e vigilanza, siano un elemento imprescindibile per garantire la salvaguardia di un territorio straordinario».

(foto Getty Images)